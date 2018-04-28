Улановас обошел Шведа в споре за звание MVP четвертой игры плей-офф Евролиги

Самым ценным игроком четвертых матчей плей-офф Евролиги признан форвард литовского "Жальгириса" Эдгарас Улановас, информирует официальный сайт турнира. Каунасский клуб во второй раз победил дома греческий "Олимпиакос" и впервые в нынешнем веке вышел в "Финал четырех", а Улановас, который в двух предыдущих матчах ни разу не поразил чужую корзину, в четверг набрал 20 очков, а также сделал 9 подборов, 2 передачи и перехват.

При этом лучший показатель эффективности – 37 против 27 у Улановаса – показал в четвертом матче защитник российских "Химок" Алексей Швед, занявший в списке второе место. В игре с ЦСКА (88:89) он побил два рекорда плей-офф Евролиги, набрав 36 очков и забив 8 трехочковых. Кроме того, Швед отдал 6 передач и сделал 5 подборов.

Швед стал лучшим снайпером раунда плей-офф, набирая в среднем 24,3 очка за матч.