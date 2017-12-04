Уилл Клайберн: "ЦСКА - это мой дом"

Форвард ЦСКА Уилл Клайберн рассказал о том, что сравнения с экс-форвардом армейцев Сонни Уимсом не является корректным. Он подчеркнул, что у них разные козыри.

– Ожидал ли я, что так быстро стану важным игроком ЦСКА? Сложный вопрос, - цитируют "Известия" Клайберна. - Я много работаю для этого, полностью выкладываюсь на тренировках. К тому же партнеры и тренеры помогли мне очень быстро адаптироваться в команде. Я счастлив, что все складывается именно так, но на первом месте у меня интересы команды. ЦСКА – большой клуб, выступать за который для меня счастье. ЦСКА – мой дом. И все члены команды стали очень близкими людьми для меня. Не могу кого-то выделить.

– Многие сравнивают вас с экс-форвардом ЦСКА Сонни Уимсом. Согласны?

– Мне кажется, мы очень разные. У Сонни свои козыри, у меня свои. При этом скажу, что он – классный игрок, который был очень важным элементом в системе ЦСКА. Надеюсь, мне удастся повторить его путь.

– При этом он так и не выиграл Евролигу в составе ЦСКА…

– Надеюсь, у меня это получится. Мы очень хотим взять титул Евролиги и сделаем всё возможное для этого. Команда очень сильная, на каждой позиции в ЦСКА есть два-три равноценных игрока. Хотя конкуренты у нас тоже очень и очень серьезные.

– В первую очередь "Фенербахче"?

– Мне кажется, помимо нас и "Фенербахче" за главный трофей будут биться еще пять-шесть клубов.