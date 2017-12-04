Уилл Клайберн: "Блатт - один из лучших тренеров, с которыми мне довелось поработать"

Форвард ЦСКА Уилл Клайберн рассказал о совместной работе с главным тренером "Дарушафаки" Дэвидом Блаттом. Напомним, 27-летний американец выступал за турецкий клуб в прошлом сезоне.

- Впечатления от работы с Блаттом самые позитивные, - цитируют "Известия" Клайберна. - Блатт помог мне еще больше поверить в себя. Дал мне много игрового времени, чтобы я смог проявить себя. Блатт – один из лучших тренеров, под руководством которого мне посчастливилось поработать. Не зря он тренировал в НБА и был очень близок к чемпионскому титулу.

Сможет ли он вернуться? Такие специалисты, как Дэвид, всегда очень высоко оцениваются на рынке. Хотя НБА – это особая история. Вернуться туда из Европы не так уж и просто.