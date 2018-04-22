УГМК выиграл женскую Евролигу

Баскетболистки УГМК стали победительницами женской Евролиги. В финальном матче клуб из Екатеринбурга взял верх над хозяйками "Финала четырех" - "Шопроном".

Для УГМК это четвертая победа в турнире. Ранее баскетболистки выигрывали турнир в 2003, 2013 и 2016 году. В прошлом сезоне "Финал четырех" проходил в Екатеринбурге, но на домашнем паркете УГМК стал только третьим, а победу одержало "Динамо" из Курска. В нынешнем сезоне динамовки также добрались до "Финала четырех", уступили УГМК в полуфинале, а в матче за третье место победили "Университеси" из Турции.

Рекордсменом по числу побед в женской Евролиге остается рижский ТТТ, выигрывавший турнир 18 раз.

Евролига

Женщины

Финал

УГМК (Россия) - "Шопрон" (Венгрия) - 72:53 (22:15, 20:15, 11:12, 19:11)