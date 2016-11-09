19:39 | БАСКЕТБОЛ — Евролига

УГМК обыграл "Хатай" в Евролиге

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УГМК в гостевом матче группового турнира Евролиги обыграл "Хатай" со счетом 73:64. Самой результативной в составе УГМК стала Бриттни Грайнер, набравшая 19 очков. Для екатеринбургского клуба это вторая победа. УГМК с пятью очками лидирует в группе В. В следующем матче УГМК примет французский "Бурж".

Подробнее на ТАСС:
http://tass.ru/sport/3771572

Евролига 

Женщины

Группа B

"Хатай" (Турция) - УГМК (Россия) - 64:73 (11:24, 16:16, 14:16, 23:17)

Дополнительная информация

http://basketball.sport-express.ru/women/euroleague/2016-2017/

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