УГМК обыграл "Хатай" в Евролиге

УГМК в гостевом матче группового турнира Евролиги обыграл "Хатай" со счетом 73:64. Самой результативной в составе УГМК стала Бриттни Грайнер, набравшая 19 очков. Для екатеринбургского клуба это вторая победа. УГМК с пятью очками лидирует в группе В. В следующем матче УГМК примет французский "Бурж".



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Евролига

Женщины

Группа B

"Хатай" (Турция) - УГМК (Россия) - 64:73 (11:24, 16:16, 14:16, 23:17)