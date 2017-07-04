УГМК и "Надежда" встретятся в групповом турнире Евролиги

УГМК и "Надежда" стали соперниками по групповому этапу Евролиги-2017/18, информирует официальный сайт ФИБА. Жеребьевка группового турнира прошла в Мюнхене. В группе B вместе с российскими командами также сыграют "Якын Догу Университет" (Турция), "Фенербахче" (Турция), "Авенида" (Испания), "Скио" (Италия), "Висла" (Польша) и победитель квалификационной пары "Монпелье" (Франция) – "Сексард" (Венгрия).

В группа A попали курское "Динамо" (Россия), "Бурж" (Франция), "Вильнев-д'Аск" (Франция), "Галатасарай" (Турция), "Шопрон" (Венгрия), "Прага" (Чехия), "Касторс Брен" (Бельгия) и победитель пары "Пьештянские чайки" (Словакия) – "Польковице" (Польша).

В следующий этап выйдут по четыре сильнейших команды. Команды, занявшие пятое и шестое места в группах, получат право выступить в 1/4 финала Кубка Европы.