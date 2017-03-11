УГМК и "Динамо" вышли в полуфинал Евролиги, "Надежда" проиграла в Чехии

Баскетболистки УГМК разгромили итальянский "Скио" во втором матче четвертьфинальной серии Евролиги - 102:67. Курское "Динамо" обыграло французский "Бурж" - 104:92. Обе российские команды вышли в полуфинал турнира.

"Надежда" проиграла чешскому УСК на выезде - 55:64. Счет в этой серии стал равным - 1:1. Командам предстоит провести еще один матч. Игра состоится в Оренбурге 15 марта. Кроме того, испанская "Авенида" одержала победу над турецким "Фенербахче" - 76:66. В этом противостоянии все решится в третьей встрече.

Евролига

Женщины

1/4 финала

УСК (Чехия) - "Надежда" (Россия) - 64:55 (20:13, 18:18, 14:13, 12:11)

"Бурж" (Франция) - "Динамо" К (Россия) - 92:104 (22:21, 24:24, 28:33, 18:26)

"Скио" (Италия) - УГМК (Россия) - 67:102 (14:27, 19:29, 14:24, 20:22)

"Авенида" (Испания) - "Фенербахче" (Турция) - 76:66 (24:12, 19:16, 23:17, 10:21)