У Теодосича в Китае есть свой фан-клуб

Президент ЦСКА Андрей Ватутин в интервью "Известиям" признался, что его впечатлила поддержка местных болельщиков во время тура армейцев по Китаю. Также он выразил недоумение в связи с тем, что матчи московского клуба с командами из Поднебесной не были показаны в России.

– Вам понравилось, как болеют в Китае?

– Публика принимала нас очень эмоционально. Многих игроков ЦСКА тут знают. У Милоша Теодосича есть даже местный фан-клуб.

– Какие воспоминания останутся у вас от этого тура?

– С организационной точки зрения было много недостатков, мы обсудили это с президентом Евролиги Жорди Бертомеу, обозначили позиции, которые не устроили нас в плане приема команды. Китайцы еще только учатся работать по высоким стандартам, и многие вещи, несмотря на традиционную старательность хозяев, даются им с трудом. Будем надеяться, пока. Очень жаль, что матчи освещались китайским ТВ в прямом эфире, но удивительным образом не были показаны в России или хотя бы на платном интернет-канале Евролиги. Права на трансляции принадлежали Евролиге, но история с показами не была должным образом проработана. Но в целом, поездка оставила больше позитива.