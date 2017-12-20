Тренер УНИКСа посвятил победу над "Цедевитой" покойному менеджеру "Панатинаикоса"

Главный тренер УНИКСа Димитрис Прифтис после матча группового этапа Еврокубка против "Цедевиты" (78:61) отметил, что казанцам стоит в будущем действовать внимательнее. Кроме того, специалист посвятил добытую победу бывшему генеральному менеджеру "Панатинаикоса" Тасосу Стефану, который скончался несколько дней назад.

– Стефану был очень важным человеком для баскетбола в Греции, – цитирует "Р-Спорт" Прифтиса. – Я знаю его очень давно и хотел бы посвятить эту победу ему.

Это была важная игра. Мы должны были победить. Были хорошие отрезки игры, были очень плохие. В целом мы хорошо сыграли в защите, не дав сопернику забить более 9 очков в двух четвертях. Но мы должны внимательнее играть, когда у нас большое преимущество. Нельзя давать сопернику забивать простые мячи.