Тренер "Маккаби": "С ЦСКА нельзя допускать столько промахов"

Главный тренер "Маккаби" Невен Спахия после матча регулярного чемпионата Евролиги против ЦСКА (86:101) отметил, что ключевой в поединке стала вторая четверть. По его словам, команда допустила слишком много промахов.

- Хотел бы поздравить ЦСКА с победой. Они были лучше, - приводит "Р-Спорт" слова Спахии. - Мы старались что-то противопоставить, но соперник был лучше. Ключевой стала вторая четверть, мы рано использовали лимит командных фолов, позволив сопернику набирать очки со штрафных, при этом сами на чужой половине много мазали. С ЦСКА нельзя допускать столько промахов, если хочешь рассчитывать на успех.