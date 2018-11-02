Тренер "Гран Канарии": "Химки" сыграли лучше"

После проигрыша "Химкам" (72:87) в выездном матче Евролиги главный тренер испанской "Гран Канарии" Сальва Мальдонадо сказал, что его команда действовала в защите нужным образом только в последней четверти.

- Поздравляю "Химки", они действовали очень мощно, хорошо двигали мяч, особенно в середине встречи, - отметил Мальдонадо. - Мы же до перерыва совершали слишком много потерь, играли слишком мягко. Третью четверть мы начали здорово, сделали несколько перехватов. Но "Химки" хорошо использовали пик-н-роллы и забили несколько трехочковых. В последней четверти мы, наконец, сыграли в защите как надо, были более активны, не давали обыгрывать один в один, но исход все равно оказался для нас неблагоприятным. Просто "Химки" сегодня играли лучше. (Антон Бабошин)