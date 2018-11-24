Тренер "Будучности": "Извиняюсь, что дал волю эмоциям. Но мы победили великий ЦСКА"

Главный тренер "Будучности" Александар Джикич выразил радость по поводу победы над ЦСКА (93:92) в матче регулярного чемпионата Евролиги. Это поражение стало первым для армейцев в нынешнем сезоне.

– Хочу извиниться, что дал волю эмоциям, – цитирует официальный сайт Евролиги Джикича. – Это была хорошая победа. Никто не ожидал такого. Поэтому очень рад. После первой половины я кричал в раздевалке. Но в итоге мы смогли победить великую команду – одну из трех лучших в Евролиге. Хочу поблагодарить наших болельщиков за поддержку на протяжении всей игры. Они были в большом порядке. Думаю, мы побили рекорд посещаемости для нашего зала.