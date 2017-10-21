Томас Робинсон: "Уверенно играю за "Химки", так как летом много работал"

Форвард "Химок" Томас Робинсон после победы над "Жальгирисом" (85:77) во 2-м туре регулярного чемпионата Евролиги отметил, что ему очень помогают партнеры по команде. По его словам, он чувствует хорошее отношение со стороны всего персонала подмосковного коллектива.

- Считаю, я уверенно играю, так как летом много работал, - приводит официальный сайт Евролиги слова Робинсона. - Мои товарищи по команде очень помогают. Я забиваю простые мячи, потому что они чувствуют мои передвижения. Конечно, взаимодействия еще далеки до идеала. Но партнеры постоянно со мной на связи, я чувствую любовь товарищей по команде, всего персонала команды. Это очень помогает мне.