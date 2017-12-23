Тайлер Ханикатт: "ЦСКА пробил очень много штрафных бросков, что повлияло на результат"

Форвард "Химок" Тайлер Ханикатт после матча Евролиги против ЦСКА (68:79) отметил, что команда неплохо провела игру. По его словам, на результат повлияло большое количество штрафных, которые пробили армейцы.

- Соперник пробил очень много штрафных бросков, что сильно повлияло на нас, - приводит пресс-служба "Химок" слова Ханикатта. - После этого мы не смогли так же агрессивно действовать в защите, как в третьей четверти. 34 штрафных против 18 – почти двойная разница. Один Хиггинс пробил 16 штрафных. В целом, я считаю, что это была неплохая игра. В матчах против больших команд как раз можно посмотреть, кто чего стоит, и проявить характер. У нас новая команда, и нужно еще над многим работать