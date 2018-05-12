Танасис Яннакопулос: "Не представляю "Панатинаикос" вне Евролиги"

Бывший президент "Панатинаикоса" Танасис Яннакопулос не верит, что клуб будет выведен из состава участников Евролиги в следующем сезоне. Такие разговоры появились на фоне конфликта нынешнего президента "Панатинаикоса" с руководством Евролиги.

– Я не могу представить "Панатинаикос" в более слабой лиге с "Мурсией" и остальными, – цитирует Eurohoops Яннакопулоса. – На клуб ведется невероятная охота. Но я не могу представить "Пао" отдельно от других больших европейских клубов. Надеюсь, что компромисс будет найден. "Панатинаикос" должен оставаться на высшем уровне в Европе.