02:35 | БАСКЕТБОЛ — Евролига

Столл покинет УНИКС в конце сезона

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Президент УНИКСа Евгений Богачев сообщил, что клуб в мае расстанется с разыгрывающим Полом Столлом. У игрока заканчивается контракт с казанцами, который стороны не будут продлевать. Мексиканец перешел в УНИКС в ноябре 2016 года и с тех пор провел 12 матчей в Евролиге, в которых в среднем набирал 4,3 очка и делал 2,8 передачи. В российских турнирах Столл не принимает участия из-за лимита на легионеров.

- Столла мы брали под конкретную задачу - заменить травмированного Понкрашова в играх Евролиги, - приводят "Известия" слова Богачева. - Контракт с ним подписан до мая 2017 года, но наше выступление в Евролиге, скорее всего, закончится в апреле. Поэтому Столл месяц поработает инструктором в молодежной академии, а затем мы расстанемся. Увы, но согласно правилам он не сможет помочь нам в плей-офф Единой лиги.

Дополнительная информация

http://izvestia.ru/news/662992

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Andvaraforce

интересно, кто вообще останется в УНИКСе по окончании сезона? Наверное только Каймакоглу и Панин с Антиповым.

12:49

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