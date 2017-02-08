Столл покинет УНИКС в конце сезона

Президент УНИКСа Евгений Богачев сообщил, что клуб в мае расстанется с разыгрывающим Полом Столлом. У игрока заканчивается контракт с казанцами, который стороны не будут продлевать. Мексиканец перешел в УНИКС в ноябре 2016 года и с тех пор провел 12 матчей в Евролиге, в которых в среднем набирал 4,3 очка и делал 2,8 передачи. В российских турнирах Столл не принимает участия из-за лимита на легионеров.

- Столла мы брали под конкретную задачу - заменить травмированного Понкрашова в играх Евролиги, - приводят "Известия" слова Богачева. - Контракт с ним подписан до мая 2017 года, но наше выступление в Евролиге, скорее всего, закончится в апреле. Поэтому Столл месяц поработает инструктором в молодежной академии, а затем мы расстанемся. Увы, но согласно правилам он не сможет помочь нам в плей-офф Единой лиги.