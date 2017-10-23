Стефан Маркович: "Проблемы с календарем ФИБА – это полный бардак"

Защитник "Химок" Стефан Маркович осудил конфликт между Евролигой и ФИБА из-за конфликта календарей. Игры отборочного турнира к Кубку мира 2019 года намечены на 24 ноября 23 февраля. В эти же числа тоже пройти игры Евролиги.

– Я же завершил карьеру в сборной Сербии в прошлом году, так что текущая ситуация напрямую не касается меня, – цитирует "Р-Спорт" Марковича. – Но, конечно, она не может не волновать, потому что это полный бардак. Эту проблему нужно решать, и как можно скорее.

Однозначно не должны страдать игроки, которые хотят играть за свою страну, но не могут поехать туда, потому что это будет неправильно. Клубы платят игрокам большие деньги вовсе не за то, чтобы они играли за сборную. У игроков есть обязанности, которые необходимо выполнять.