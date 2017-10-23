Стефан Маркович: "Химки" хотят выиграть все домашние матчи в Евролиге"

Защитник "Химок" Стефан Маркович в преддверии матча регулярного чемпионата Евролиги против "Црвены Звезды" отметил силу противника. Встреча состоится 24 октября, начало – в 20.00 по московскому времени.

– Конечно, всегда здорово играть против соотечественников, но все-таки для меня игра с "Црвеной" будет обычным матчем, – цитирует "Р-Спорт" Маркович. – Мы намерены начать сезон с трех домашних побед в Евролиге, и вообще наша цель – выиграть все домашние матчи в Евролиге и побороться во всех выездных играх. Конечно, "Црвена Звезда" сильна, они уже обыграли "Барселону", всего два очка проиграли "Жальгирису", так что нам нужно будет провести все 40 минут с полной концентрацией, нужно избегать провалов.