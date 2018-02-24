Стефан Маркович: "Химкам" нужно перевернуть эту страницу и готовиться к следующей встрече"

Защитник "Химок" Стефан Маркович после матча регулярного чемпионата Евролиги против "Панатинаикоса" (78:61) отметил, что команде удалось остановить лидера соперников Ника Калатеса. По его словам, химчанам необходимо забыть об этой победе и двигаться дальше.

- Мы знали, что у них много талантливых игроков, которые способны набирать очки, равно как и то, что Калатес является лучшим разыгрывающим в текущем розыгрыше Евролиги и лидером по передачам, - приводит пресс-служба "Химок" слова Марковича. - Он – очень хороший игрок, который раздает "ассисты" и всех вовлекает в игровой процесс. Мы пытались остановить Калатеса и их снайперов. К "Пао" недавно присоединились два новых игрока, которым еще потребуется время, чтобы найти нужную "химию".



- В строй вернулся Томас Робинсон, также после повреждения на площадке появились Алексей Швед и Малькольм Томас.



- Да, и нам это очень помогло. В то же время у нас есть еще один большой игрок в ротации Руслан Патеев, что очень важно, потому что сезон в Евролиге и Единой Лиге ВТБ очень длинный и сложный, и нужно больше людей. Нужно обрести необходимую "химию" и постараться играть еще лучше. Это хорошая победа, но нужно перевернуть эту страницу и готовиться к следующей встрече.