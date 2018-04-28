Станислав Еремин: "Серия "Химки" - ЦСКА могла быть продолжена. Кто знает, как сложился бы пятый матч?"

Экс-главный тренер ЦСКА и сборной России Станислав Еремин прокомментировал "СЭ" ситуацию в четвертом матче серии плей-офф Евролиги между "Химками" и ЦСКА (88:89). Судьи остановили на последних секундах атаку "Химок" и не засчитали бросок, который мог стать победным. В результате победу в матче и серии одержал ЦСКА.

– Когда ты не вникаешь в правилах и в данную ситуацию, на эмоциях можно сказать, что "Химки" были правы и мяч можно было засчитать, – сказал Еремин. – Но я смотрел матч по ТВ – все решения и комментарии должны давать те, кто давал эти свистки по ходу игры. Такое часто бывает – моменты на стыке правды и неправды влияют не только на судьбу данной встречи, но и всей серии. Она же могла быть продолжена, и кто знает, как сложился бы пятый матч? Видно, что ЦСКА в связи с травмами основных баскетболистов не хватает силенок. (Игорь НОВИКОВ)