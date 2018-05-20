Станислав Еремин: "Почему ЦСКА не может выиграть эти "Финалы четырех", когда у нас чемпионская команда?"

Экс-главный тренер ЦСКА Станислав Еремин прокомментировал "СЭ" поражение армейцев от "Жальгириса" (77:79) в матче за третье место "Финала четырех" Евролиги. Российская команда уступила с разницей в 2 очка, но по ходу игры уступали "-24".
– Знаю, как тяжело мотивировать игроков, которые борются только за первое место, – отметил Еремин. – Для ЦСКА другого не существует. Но на то и тренер, и игроки, когда нужно бороться, когда нужно проявить характер. В матче с "Жальгирисом" этого не было.
– Четвертое место – позор для ЦСКА?
– Я бы так не сказал, это чересчур – какой позор? В этом сезоне была очень серьезная конкуренция в лиге ВТБ. И то, что ЦСКА занял первое место, это показатель того, насколько команда у нас сильная и стабильная. Но почему ЦСКА не может выиграть эти "Финалы четырех", когда у нас чемпионская команда? Что нам не позволяет? Тренер, наш чемпионат, состав? Это нужно проанализировать! (Игорь НОВИКОВ)
masson
Andersen32 Гениально!!! Ты наше Мессия!!! А мы то думали, как выиграть финал четырех? Ничего, на след сезон наберем не уродов, тебя первого зачислим... Ты в каком амплуа предпочитаешь? Защитник, нападающий? А может центрового сыграешь? Или слабо?
23:14
Andersen32
Почему не могут выиграть? Потому что уроды.
23:03