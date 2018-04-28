Станислав Еремин – о судейском скандале в Евролиге: "Помощники тренера "Химок" отработали безобразно"

Экс-главный тренер ЦСКА и сборной России Станислав Еремин в интервью "СЭ" рассказал, что скандальная ситуация в концовке четвертого матча серии плей-офф Евролиги между "Химками" и ЦСКА (88:89) стала следствием ошибки помощников главного тренера хозяев Георгиоса Барцокаса. Напомним, судьи остановили на последних секундах атаку "Химок" и не засчитали попадание, которое могло стать победным. В результате победу в матче и серии одержал ЦСКА.

– Надо было забивать штрафные, конечно. Но считаю, что помощники тренера "Химок" отработали безобразно, – заявил Еремин. – Потому что если нужно было убирать игрока с площадки, то за этим должны следить помощники. Главный тренер бывает весь в игре, а помощники для того и сидят, чтобы следить за такими ситуациями.

– В вашей карьере был похожий случай?

– Был, мы с Сергеем Беловым работали в сборной и играли с Америкой решающий матч (полуфинал ЧМ-1998. – Прим. "СЭ"). Когда мы сделали замену – убрали высокого игрока и поставили "малыша" – помощники главного тренера американцев этот момент прошляпили. И когда команды вышли, никто не смог понять, кто держит этого "малыша". И Сережа Панов совершил свой проход и забросил мяч. Здесь – работа штаба и работа помощников. Как и в матче "Химки" – ЦСКА вина больше лежит на тех людях, которые помогали Георгиосу Барцокасу. (Игорь НОВИКОВ)

Скандальная концовка матча "Химки" – ЦСКА. Подробности