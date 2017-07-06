Стали известны все участники Евролиги сезона-2017/18

16 команд официально стали участницами Евролиги сезона-2017/18. В их число вошли две российские команды – ЦСКА и "Химки".
Участие в турнире себе также обеспечили "Анадолу Эфес", "Фенербахче" (обе – Турция), "Баскония", "Барселона", "Уникаха", "Реал", "Валенсия" (все – Испания), "Бамберг" (Германия), "Маккаби" (Тель-Авив, Израиль), "Милан" (Италия), "Олимпиакос", "Панатинаикос" (обе – Греция), "Црвена Звезда" (Сербия), "Жальгирис" (Литва).
- Баскония
- Маккаби Тель-Авив (Баскетбол)
- Барселона (Баскетбол)
- Реал (Баскетбол)
- Химки (Баскетбол)
- ЦСКА (Баскетбол)
- Милан (Баскетбол)
- Фенербахче (Баскетбол)
- Олимпиакос Пр (Баскетбол)
- Валенсия (баскетбол)
- Панатинаикос (Баскетбол)
- Бамберг
- Жальгирис Вильнюс
- Уникаха
- Црвена Звезда (баскетбол)