Стали известны все участники Евролиги сезона-2017/18

16 команд официально стали участницами Евролиги сезона-2017/18. В их число вошли две российские команды – ЦСКА и "Химки".

Участие в турнире себе также обеспечили "Анадолу Эфес", "Фенербахче" (обе – Турция), "Баскония", "Барселона", "Уникаха", "Реал", "Валенсия" (все – Испания), "Бамберг" (Германия), "Маккаби" (Тель-Авив, Израиль), "Милан" (Италия), "Олимпиакос", "Панатинаикос" (обе – Греция), "Црвена Звезда" (Сербия), "Жальгирис" (Литва).