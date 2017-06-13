Стали известны все участники Евролиги-2017/18

Немецкий "Бамберг" стал 16-й командой, которая гарантировала себе участие в Евролиге в следующем сезоне. Он добыл путевку на турнир благодаря победе в чемпионате Германии.

Напомним, ранее участие в Евролиге себе обеспечили ЦСКА, "Химки" (оба – Россия), "Анадолу Эфес", "Фенербахче" (оба – Турция), "Барселона", "Баскония", "Уникаха", "Реал", "Валенсия" (все – Испания), "Маккаби" (Тель-Авив, Израиль), "Милан" (Италия), "Олимпиакос", "Панатинаикос" (оба – Греция), "Црвена Звезда" (Сербия), "Жальгирис" (Литва).