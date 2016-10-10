Срыв атаки в Евролиге будет наказываться неспортивным фолом

В новом сезоне Евролиги будут ужесточены наказания за срыв атаки. Как сообщает пресс-служба лиги, игроки будут наказываться неспортивными фолами в ситуациях, когда нарушитель не пытается сыграть в мяч и фолит, в результате чего атакующая команда будет получать право на два штрафных броска и владение мячом. Кроме того, как и раньше, игроки, которые совершают два неспортивных фола любого вида за матч, удаляются с площадки.

- Это нововведение позволит ускорить игру, - отметил главный тренер "Жальгириса" Шарунас Ясикявичюс. - Думаю, что болельщики любят видеть быстрые переходы из обороны в атаку. Надеемся, что изменения в правилах уменьшат количество остановок, что позволит командам больше набирать очков. Тренеры согласны с таковыми изменения, так как сами были частью этого решения.