00:03 | БАСКЕТБОЛ — Евролига

Спортдир "Црвены Звезды": "Трагедия России стала нашей трагедией"

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Спортивный директор "Црвены Звезды" Игор Вуичин подчеркнул, что Сербия разделила боль россиян, скорбивших по жертвам катастрофы Ту-154. Болельщики белградцев перед домашним матчем регулярного чемпионата Евролиги против ЦСКА почтили память погибших при крушении самолета.

Фанаты исполнили сербскую народную песню Tamo daleko, которая была в репертуаре хора имени Александрова. "Пусть песню этого 20-тысячного хора услышат на небе", - было написано на баннере на трибуне.

- Русских для нас можно описать простым словом - братья. У нас общая вера, общий дух, схожий образ жизни, мы отлично друг друга понимаем и говорим на похожих языках, - приводит RT слова Вуичина. - Политика не может отменить тот факт, что мы братья. Поэтому трагедия в России стала и нашей.

Видео акции сербских болельщиков в память о жертвах авиакатастрофы Ту-154

Дополнительная информация

https://russian.rt.com/sport/article/346701-serbskie-bolelschiki-aleksandrov

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Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (2)
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spetrov

На мой взгляд, некоторые наши немного неправы были, когда вспоминали про содружество ЦЗ и спартачей. В данном случае это совсем не главное. Еще раз спасибо югам.

00:32

Borg-se

А давайте все заголовки из сокращений составлять? Целиком?

00:21

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