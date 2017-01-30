Сонни Уимс: "Я наполнил мочой 8 баночек, но мне сказали, что она разбавлена"

Форвард "Маккаби" Сонни Уимс заявил, что не отказывался проходить допинг-контроль и не принимал запрещенных препаратов. Ранее стало известно, что руководство "Маккаби" отстранило экс-игрока ЦСКА участвовать в матчах и тренировках, поскольку он якобы отказался проходить допинг-контроль.

- Я никогда не принимал запрещенных препаратов, - сказал Уимс. - Я прошел три допинг-теста в НБА. Я был заперт в комнате с 18 до 00.30, я наполнил 8 баночек мочой, но мне сказали, что она разбавлена водой. Они дали мне выпить воды, чтобы ускорить процесс. Разговоры, что я принимал запрещенные препараты или отказывался проходить допинг-тесты, - это ложь. Мой трехлетный сын ждал меня один в аэропорту с 9 вечера до часа ночи. Он даже не говорит по-английски и был напуган. Я люблю "Маккаби", люблю фанатов. Хочу остаться в клубе и выигрывать с ним трофеи.