СМИ: ЦСКА и "Химки" готовы отпустить игроков в сборные

ЦСКА, "Химки", "Маккаби", "Эфес" и "Панатинаикос" могут отпустить некоторых своих игроков в сборные на матчи отборочного турнира чемпионата мира-2019, сообщает Eurohoops. Ранее Евролига и ФИБА не смогли договориться о едином календаре, который позволил бы развести клубные матчи и игры сборных. Согласованной позиции у клубов по этому вопросу нет, каждая команда будет принимать решение самостоятельно.

В ноябре матчи отборочного турнира запланированы с 23 по 27 число. Российские баскетболисты встретятся с Францией и Бельгией. В то же время, 23 и 24 ноября состоится 10-й тур Евролиги. ЦСКА сыграет с "Уникахой", а "Химки" - с "Фенербахче".