Сито Алонсо: "Во второй половине ЦСКА преподал нам урок того, как нужно играть в Евролиге"

Главный тренер "Басконии" Сито Алонсо после матча регулярного чемпионата Евролиги против ЦСКА (84:112) отметил, что соперник отлично провел вторую половину встречи. Армейцы в этом поединке побили собственный рекорд результативности в этом турнире.

- Мы хорошо начали игру, - приводит пресс-служба Евролиги слова Алонсо. - Пытались использовать больших игроков в периметре, чтобы они не давали ЦСКА играть так, как они привыкли. После заработанного преимущества мы дали сопернику вернуться в игру. Пропустили два-три броска подряд и не смогли наказать их, когда у нас были шансы. Когда получается играть легко, а потом соперник перехватывает инициативу, случается разочарование. Игроки тогда уже не могут действовать так же.

Во второй половине матча ЦСКА преподал нам урок, как нужно играть на таком уровне. Они действовали очень и очень хорошо. Поздравляю армейцев.