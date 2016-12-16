Сито Алонсо: "Баскония" хорошо играла с УНИКСом с первой до последней минуты"

Главный тренер "Басконии" Сито Алонсо после победы над УНИКСом (92:91) в гостевом матче регулярного чемпионата Евролиги подчеркнул, что команда удачно сыграла лидеров УНИКСа. По словам Алонсо, он может назвать себя счастливым тренером.

– Мы хорошо играли с первой минуты и до последней, – приводит официальный сайт УНИКСа слова Алонсо. – Не могу не отметить, что мы удачно сыграли против лидеров УНИКСа, Кино Колома и Кита Лэнгфорда. Кроме того, мы хорошо сыграли на подборе. Все решилось в самой концовке, когда удачные дальние броски удались Лэнгфорду и Шейну Ларкину. В эти моменты ошибались обе команды. Да, я могу назвать сегодня себя счастливым тренером, так я работал до самого конца, как и вся команда. Мы поровну распределяем время среди всех 10 игроков, это важно для нас. При том, что дома остался Андреа Барньяни.