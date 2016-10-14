Синан Гюлер: "15 минут хорошего баскетбола в матче с ЦСКА недостаточно для победы"

Разыгрывающий "Галатасарая" Синан Гюлер после матча регулярного чемпионата Евролиги с ЦСКА (84:109) выразил сожаление по поводу поражения. Он подчеркнул, что команда показывала хорошую игру лишь 15-17 минут.

– Тяжело играть против лучшей атакующей команды в Европе, – приводит официальный сайт Евролиги слова Гюлера. – К тому ЦСКА же сохраняет свой состав на протяжении трех-четырех лет. Нам было приятно играть при поддержке наших болельщиков. Мы показывали хороший баскетбол 15-17 минут. Но в матче против действующего чемпиона этого недостаточно для победы.