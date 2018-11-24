Швед выбыл на месяц из-за перелома пальца

В одном из игровых моментов матча Евролиги "Жальгирис" – "Химки" в борьбе с соперником Алексей Швед травмировал палец на руке, сообщает официальный сайт подмосковного клуба.

Несмотря на повреждение, баскетболист доиграл матч до конца, а по возращению в Химки отправился на ренгтен. По результатам обследования у Шведа был диагностирован перелом мизинца левой руки. Игроку наложили гипсовую лангету.

Примерный срок восстановления – один месяц. Таким образом, матчи сборной России 30 ноября и 3 декабря Швед точно пропустит. (Игорь Барышев)