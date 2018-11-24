Швед выбыл на месяц из-за перелома пальца

В одном из игровых моментов матча Евролиги "Жальгирис" – "Химки" в борьбе с соперником Алексей Швед травмировал палец на руке, сообщает официальный сайт подмосковного клуба.
Несмотря на повреждение, баскетболист доиграл матч до конца, а по возращению в Химки отправился на ренгтен. По результатам обследования у Шведа был диагностирован перелом мизинца левой руки. Игроку наложили гипсовую лангету.
Примерный срок восстановления – один месяц. Таким образом, матчи сборной России 30 ноября и 3 декабря Швед точно пропустит. (Игорь Барышев)
.@Shved23 пропустит около месяца из-за перелома мизинца / Alexey Shved is our for approximately one month with broken finger. pic.twitter.com/Tv8phmWOnM– BC Khimki (@Khimkibasket) 24 ноября 2018 г.
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