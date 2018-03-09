02:38 | Баскетбол — Евролига

Швед установил рекорд Евролиги по количеству трехочковых за сезон. Видео


Защитник "Химок" Алексей Швед в матче регулярного чемпионата Евролиги против "Милана" (77:86) реализовал 3 трехочковых броска. Таким образом, он достиг отметки в 80 трехочковых за сезон. 

Этот показатель является рекордным. Ранее достижение принадлежало защитнику "Фенербахче" Бобби Диксону. В прошлом сезоне он реализовал 78 бросков из-за дуги.

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