Швед установил рекорд Евролиги по количеству трехочковых за сезон. Видео

Защитник "Химок" Алексей Швед в матче регулярного чемпионата Евролиги против "Милана" (77:86) реализовал 3 трехочковых броска. Таким образом, он достиг отметки в 80 трехочковых за сезон.
Этот показатель является рекордным. Ранее достижение принадлежало защитнику "Фенербахче" Бобби Диксону. В прошлом сезоне он реализовал 78 бросков из-за дуги.
Number 7️⃣9️⃣– EuroLeague (@EuroLeague) 8 марта 2018 г.
The single season record for 3-pointers made goes to @Shved23 #7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/sOM7buQYUh