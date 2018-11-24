Швед сыграет за сборную России против Чехии

Лидер "Химок" и сборной России Алексей Швед и форвард желто-синих Андрей Зубков помогут национальной команде в матче отборочного турнира Кубка мира-2019 против Чехии, который пройдет на домашней площадке подмосковного клуба 3 декабря.

Напомним, что 30 декабря команда Сергея Базаревича сыграет на выезде против сборной Финляндии, но в тот же день "Химки" проведут в Мытищах домашний матч Евролиги с "Панатинаикосом".

"Несмотря на плотный график, "Химки" всегда готовы помочь национальной сборной как в предоставлении игроков, так и в организации матча на своей площадке. Планируется, что Петр Губанов отправится в сборную России на полный игровой цикл, а Алексей Швед и Андрей Зубков будут привлечены к игре 3 декабря, которая состоится в Баскетбольном центре Московской области", - говорится в сообщении пресс-службы клуба.

В настоящий момент сборная России с четырьмя победами и таким же количеством поражений занимает третье место в европейской отборочной группе K, опережая Финляндию по дополнительным показателям. (Антон Бабошин)