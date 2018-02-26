Швед признан MVP февраля в Евролиге

Защитник "Химок" Алексей Швед признан самым ценным игроком (MVP) по итогам матчей февраля в регулярном чемпионате Евролиги, информирует пресс-служба турнира. Россиянин провел три игры, в которых в среднем набирал 20,7 очка и делал четыре передачи.

Напомним, что Швед в матче регулярного чемпионата Евролиги против "Панатинаикоса"(78:61) набрал 20 очков, став самым результативным игроком встречи. Это позволило россиянину преодолеть отметку в 500 очков за сезон в этом турнире.

На счету Шведа 504 очка. Больше в истории турнира в регулярном чемпионате набирали Нандо Де Коло (525 и 534 очка), Серхио Льюль (543), Брэдли Уонамейкер (569). Рекорд принадлежит Киту Лэнгфорду (609). До завершения регулярки командам осталось провести по 7 игр.