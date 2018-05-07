Швед первым из россиян стал самым результативным игроком Евролиги

Разыгрывающий "Химок" Алексей Швед получил приз самому результативному игроку Евролиги по итогам сезона-2017/18. Игрок подмосковной команды стал первым россиянином, удостоенным награды имени Альфонсо Форда.

Ранее этот приз получали три игрока российских команд Тэйлор Рочести ("Нижний Новгород"), Нандо де Коло (ЦСКА) и Кит Лэнгфорд (УНИКС).

Напомним, в регулярном чемпионате Евролиги Швед набрал 740 очков. Его средняя результативность составила 21,76 очка за игру. Также россиянин установил несколько рекордов турнира - он стал единственным игроком в этом веке, набравшим не меньше 16 очков в 29 матчах подряд, а также по числу точных трехочковых бросков (107) и сделанных попыток бросков из-за дуги (324).

В этом сезоне "Химки" заняли 8-е место в регулярном чемпионате Евролиги. В 1/4 финала плей-офф они проиграли ЦСКА (счет в серии - 1-3).