12:34 | Баскетбол — Евролига

Швед первым из россиян стал самым результативным игроком Евролиги

Алексей ШВЕД. Фото Дарья ИСАЕВА, "СЭ"
Алексей ШВЕД. Фото Дарья ИСАЕВА, "СЭ"

Разыгрывающий "Химок" Алексей Швед получил приз самому результативному игроку Евролиги по итогам сезона-2017/18. Игрок подмосковной команды стал первым россиянином, удостоенным награды имени Альфонсо Форда.

Ранее этот приз получали три игрока российских команд Тэйлор Рочести ("Нижний Новгород"), Нандо де Коло (ЦСКА) и Кит Лэнгфорд (УНИКС).

Напомним, в регулярном чемпионате Евролиги Швед набрал 740 очков. Его средняя результативность составила 21,76 очка за игру. Также россиянин установил несколько рекордов турнира - он стал единственным игроком в этом веке, набравшим не меньше 16 очков в 29 матчах подряд, а также по числу точных трехочковых бросков (107) и сделанных попыток бросков из-за дуги (324).

В этом сезоне "Химки" заняли 8-е место в регулярном чемпионате Евролиги. В 1/4 финала плей-офф они проиграли ЦСКА (счет в серии - 1-3).

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