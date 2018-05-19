Швед – о непопадании в первую пятерку Евролиги: "Посмеялся над этим и пошел дальше"

Защитник "Химок" Алексей Швед сказал, что спокойно отнесся к непопаданию в первую символическую пятерку по итогам сезона в Евролиге. Также лидер подмосковной команды, ставший лучшим снайпером турнира, отметил вклад одноклубников в это достижение.

– Игрок всегда говорят, что командные трофеи им важнее личных. С какими чувствами получаете эту награду?

– С отличными. Она и командная тоже – столько партнеров по команде мне помогало. Отдавали передачи, ставили заслоны, я забивал легкие броски. Без них у меня бы и не получилось набрать столько очков, это 100 процентов. Так что это общий результат. Приятно и мне, и "Химкам", и ребятам.

– А то, что Евролига включила только во вторую символическую пятерку сезона, не задело?

– Нет, я просто посмеялся над этим. Улыбнулся, и пошел дальше. (Антон БАБОШИН)

Напомним, Швед вошел во вторую символическую пятерку Евролиги. Его "Химки" не смогли выйти в "Финал четырех", проиграв ЦСКА (1-3). В первую пятерку вошли Нандо де Коло (ЦСКА), Ник Калатес ("Панатинаикос"), Лука Дончич ("Реал"), Торнике Шенгелия ("Баскония") и Ян Веселы ("Фенербахче").