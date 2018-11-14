Швед не сыграет против "Реала"

Подмосковные "Химки" отправились на выездной матч 7-го тура регулярного чемпионата Евролиги против "Реала" без своего лидера Алексея Шведа. Главный снайпер лиги остался вне игры из-за болезни.

Тренерский штаб во главе с Георгиосом Барцокасом решил не рисковать и не взял защитника сборной России в Мадрид, чтобы дать ему несколько дней на восстановление, сообщает пресс-служба желто-синих. Также по решению греческого специалиста с действующими чемпионами Евролиги не сыграет "большой" "Химок" Петр Губанов.

Напомним, что пока в активе подмосковного клуба лишь одна победа в текущем сезоне евротурнира. "Реал" же выиграл все шесть матчей и возглавляет таблицу "регулярки" вместе с московским ЦСКА. (Антон Бабошин)