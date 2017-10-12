Швед и Де Коло - самые сложные соперники по опросу капитанов Евролиги

Российский баскетболист "Химок" Алексей Швед назван одним из самых сложных соперников в Евролиге по опросу капитанов команд-участниц турнира. За него проголосовало 12,5 процента опрошенных. Он разделил первое место с Нандо Де Коло из ЦСКА и баскетболистами "Олимпиакоса" Георгиосом Принтезисом и Вассилисом Спанопулосом.

На вопрос, против какого игрока Евролиги вы больше всего хотели бы сыграть, названы Янис Тимма из "Басконии" (18,75 процента) и Норрис Коул из тель-авивского "Маккаби" (12,5 процента).

На вопрос, с какой командой вы бы хотели сыграть, четверть назвали "Црвену Звезду" - 25 процентов. В тройку вошли "Барселона" (18,75) и "Милан" (12,5).

Самым недооцененным баскетболистом Евролиги назван Кайл Хайнс из ЦСКА (18,75).

Из тренеров капитанам команд Евролиги интереснее всего встретиться с Желько Обрадовичем ("Фенербахче", 31,25 процента), Невеном Спахией ("Маккаби", 12,5 процента) и Пабло Пригони ("Баскония, 12,5 процента).