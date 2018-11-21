Швед готов сыграть с "Будучностью"

Генеральный директор "Химок"​ Павел Астахов сообщил, что форвард Алексей Швед​ готов к игре с "Будучностью". 29-летний россиянин пропустил матч с "Реалом" из-за болезни.

– Победа над "Будучностью" очень важна для нашего клуба, – цитируют "Известия" Астахова. – Причем не только она. Нам надо встать на победные рельсы, чтобы подняться из подвала турнирной таблицы и включиться в борьбу за зону плей-офф. Считаю, что у нас всё для этого есть – классные игроки, опытный тренер, великолепные болельщики. Алексей Швед сможет сыграть с "Будучностью". Он полностью оправился от болезни.