Шарунас Ясикявичюс: "С ЦСКА "Жальгирису" не хватило агрессии"

Главный тренер "Жальгириса" Шарунас Ясикявичюс после поражения в восьмом туре Евролиги от ЦСКА (86:95) отметил, что команде не хватило агрессии. По словам специалиста, опыт позволим армейцам одержать победу.

- Поздравляю ЦСКА, - сказал Ясикявичюс. - Очень доволен игрой моих ребят, сражались, как сумасшедшие. В заключительной четверти, возможно, мы делали что-то не так, может быть, не хватило агрессии. Не думаю, что сказались физические кондиции. Негативным фактором стали фолы. К концу встречи подошли в равных условиях. Но опыт позволил ЦСКА взять верх. (Сергей ФИШ)