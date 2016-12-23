02:34 | БАСКЕТБОЛ — Евролига

Шарунас Ясикявичус: "УНИКС провел отличный матч с "Жальгирисом"

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Главный тренер "Жальгириса" Шарунас Ясикявичус после матча регулярного чемпионата Евролиги с УНИКСом (80:88) отдал должное казанской команде. По словам специалиста, его подопечные не смогли поддерживать высокий уровень игры на протяжении всей встречи.

– УНИКС провел отличный матч, что в защите, что в нападении, сделав рывок в концовке, – приводит официальный сайт казанцев слова Ясикявичуса. – Не могу не отметить лидеров гостей, они полностью оправдали свой статус. Я говорю о Ките Лэнгфорде, Артеме Параховском и Кино Коломе. Последний, на мой взгляд, был инициатором, он обыграл нашу защиту.

Наша молодежь должна понимать, что игра продолжается 40 минут. Да, у нас были хорошие моменты во втором и третьем периоде, вели 12 очков. Но нельзя было фолить на Лэнгфорде, когда у нас было уже 5 командных фолов! Надо было останавливать его до броска.

Дополнительная информация

http://unics.ru/news/interview/?id=3292

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