Серхио Родригес: "Забуду о дружбе с "Реалом" и сделаю все, чтобы вывести ЦСКА в финал"

Баскетболист ЦСКА Серхио Родригес прокомментировал предстоящий матч с "Реалом" в "Финале четырех" Евролиги. Полуфиналы пройдут 18 мая, а финал и матч за третье место - 20 числа.

- Безусловно, игра с "Реалом" – не пустой звук для меня, – цитируют "Известия" Родригеса. – Я провел в этой команде великолепные шесть лет, остался в дружеских отношениях с игроками, тренером и менеджментом мадридцев. Но сейчас я забуду о нашей дружбе и постараюсь сделать всё, чтобы ЦСКА вышел в финал. Я подойду к игре максимально сконцентрированным и покажу свой максимум. Мы все готовы к тому, что судьба чемпионства определится в двух матчах. В нашей команде собраны очень талантливые и опытные ребята. Считаю, мы готовы сделать решающий шаг к титулу. Очень рад, что на паркет вернулись Нандо Де Коло и Кайл Хайнс, которые очень важны для ЦСКА.