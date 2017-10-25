Серхио Родригес: "Прекрасно чувствую себя в Москве"

​Испанский разыгрывающий ЦСКА Серхио Родригес, набравший 25 очков в победном матче регулярного чемпионата Евролиги с "Панатинаикосом" (81:63), отметил поддержку трибун и добавил, что еще не до конца адаптировался к игре армейцев.

– Мне и команде было очень комфортно играть в такой атмосфере, как сегодня, – отметил Родригес. – Поддержка публики стала важным фактором, с ней мы играли еще лучше. Чувствую ли я себя лидером ЦСКА? В сезоне очень много матчей, и каждый должен быть готов проявить себя. У нас прекрасная команда, талантливая, атлетичная и хорошо обороняющаяся. Главное – сохранять концентрацию.

– Как вы освоились в России?

– В Москве я чувствую себя прекрасно, но это только начало. Мне, как и другим новичкам команды, нужно привыкать к новому игровому стилю. Мы стараемся изо всех сил. Знали, что сезон будет долгим и непростым, особенно с новой для меня системой розыгрыша Евролиги – каждую неделю сложный матч, а то и два. Но мы действительно хотим становиться лучше с каждым днем.

– Уже можете сравнить Димитриса Итудиса с главным тренером "Реала" Пабло Ласо?

– С Ласо я провел шесть прекрасных лет в Мадриде. А систему Итудиса все еще изучаю. Могу сказать, что он блестящий специалист с большим опытом. Он может помочь любому игроку прогрессировать. Мы должны следовать его советам и продолжать работать. (Антон БАБОШИН)