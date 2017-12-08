Серхио Родригес: "Это была важная победа над "Бамбергом", мы были собраны от начала до конца"

Защитник ЦСКА Серхио Родригес после победы над "Бамбергом" в матче Евролиги (92:76) отметил, что армейцы показали все, над чем работали ранее. Он также добавил, что все баскетболисты были собраны от начала до конца встречи.

Напомним, в этом матче Родригес набрал 14 очков и сделал 7 передач.

– Это важная победа для нас в непростом выездном матче. Мы показали все, над чем работали в течение недели, – приводит официальный сайт Евролиги слова Родригеса. – Играть на этой арене было тяжело, но мы были собраны от начала до конца.

ЦСКА лидирует в таблице регулярки Евролиги. "Бамберг" с шестью поражениями занимает девятую строчку.