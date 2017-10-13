Серхио Родригес: "ЦСКА" был не готов к игре "Милана" в дебюте матча"

Разыгрывающий ЦСКА Серхио Родригес отметил, что в победном матче с "Миланом" команда допустила ошибку в начале встречи. Кроме того, испанец сравнил Евролигу с НБА.

- После первой четверти мы заиграли энергичнее, и весь оставшийся матч провели более интенсивно. Во второй половине ЦСКА полностью переиграл соперника. Мы совершили ошибку - хоть и разбирали "Милан", но оказались не готовы к тому, как именно они будут действовать в начале. Это должно стать для нас уроком - начинать игру нужно с первой минуты.

- Рады вернуться в Евролигу?

- Да, это для меня первый сезон в таком формате, с длинным регулярным чемпионатом. И очень хочется посмотреть, как все сложится. Играть против лучших команд Европы на высочайшем уровне очень трудно, надо продолжать работать на тренировках и во время матчей. Показывать такой баскетбол, как сегодня после перерыва. Да, я играл в НБА сезон из 82 матчей, но в Евролиге все по-другому. Здесь, если проигрываешь, то будешь ощущать последствия всю "регулярку". Так что очень важно побеждать дома. Эта победа придаст нам уверенности в себе, особенно после того как мы вели весь матч с "Химками" на Кубке Гомельского и проиграли. (Антон БАБОШИН)