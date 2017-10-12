Серхио Родригес: "Цена одной игры в сезоне Евролиги выше, чем в НБА"

Защитник ЦСКА Серхио Родригес после матча против "Милана" (93:84) отметил, что рад вернутся в Евролигу после выступления в НБА. Напомним, что в июле испанец перешел из "Филадельфии" в армейскую команду.

- Я давно не играл в Евролиге и рад, что вернулся, - цитирует ТАСС Родригеса. - Конечно, уровень отличается от НБА, но так как там 82 игры в сезоне, то цена одной отдельно взятой игры здесь гораздо выше. К этому надо быть готовым.

Матч против "Милана"? Мы начали очень плохо игру, но и итальянцы играли здорово. Пришлось добавить эмоций, энергии во второй половине, и нам удалось вырвать победу. То, что случилось в первой половине, станет хорошим уроком для нас. Эта победа очень важна после неудачи в Кубке Гомельского, когда мы уступили "Химкам". Эта победа придаст психологической уверенности всем.