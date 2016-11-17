Сергей Тараканов: "Сейчас Евролига - это европейская НБА"

Бывший генеральный менеджер сборной России Сергей Тараканов в интервью "СЭ" выразил мнение, что сейчас Евролига является аналогом НБА. Но, по его словам, данному турниру не хватает непредсказуемых результатов.

Напомним, вчера ЦСКА в матче регулярного чемпионата Евролиги уступил "Дарюшафаке" (83:91), которую возглавляет экс-главынй тренер сборной России Дэвид Блатт.

- Как оцениваете новый формат Евролиги, который уже сравнивают с регуляркой НБА?

- На самом деле так есть. Сейчас Евролига - это европейская НБА, где хватает непредсказуемых результатов и игры идут очко в очко. Мне очень нравится. Уже нет записных аутсайдеров. Те, кто таковыми считался, по факту могут победить кого угодно. А лидеры вроде "Фенербахче" пока разочаровывают и не оправдывают авансы, которые им выдавались до начала сезона.

Пока с ЦСКА ничего страшного не случилось, команда все равно идет в лидерах, 6 побед против одного поражения. Вполне возможно, я такое допускаю, что это был далекоидущий план ЦСКА и тренерского штаба, чтобы встряхнуть команду. Когда идут одни победы, такое поражение - это не так уж плохо. Так что, в принципе, я сейчас не завидую "Жальгирису". Думаю, после разговора в раздевалке настрой на этот матч будет совсем другим. (Егор ПОЗДНЯКОВ)