Сергей Панов – о поражении ЦCКА от "Жальгириса": "Попадание в "Финал четырех" – уже успех"

Экс-форвард ЦСКА и сборной России Сергей Панов прокомментировал "СЭ" поражение армейцев от "Жальгириса" (77:79) в матче за третье место "Финала четырех" Евролиги.

- Любое поражение для ЦСКА – это трагедия, - отметил Панов. – Насколько это позорно или нет, нужно спрашивать у игроков и тренеров. Конечно, обидно уступить – все расстроены, и болельщики тоже. Но нужно понимать, что попадание в "Финал четырех" – уже успех. Но после вылета в полуфинале матч за третье место, так скажем, выигрывает та команда, которой больше везет. А везет сильнейшим.



У ЦСКА большое количество оправданий – и травмы, и большое количество выбывших игроков. Но из любого поражения, как и из победы нужно делать выводы – этим должно заниматься руководство клуба. (Игорь НОВИКОВ)

Худшие среди лучших. ЦСКА стал четвертым в Евролиге