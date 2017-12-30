Сергей Моня: "Так бездарно "Химки" больше играть не будут"

Форвард "Химок" Сергей Моня после матча регулярного чемпионата Евролиги против "Барселоны" (65:79) отметил, что команда провалилась в последней четверти, которую проиграла со счетом 8:22. По его словам, игроки должны сделать выводы, чтобы такого больше не повторялось.

- В четвертой четверти мы провалились в защите, даже не фолили, давали забивать легкие мячи, - приводит "Р-Спорт" слова Мони. - Не знаю почему, но мы просто остановились, и провал такой получился. "Барселона" наглядно показала, что такое команда, они здорово раскидывали мяч и в любой ситуации искали свободного игрока. Не было такого, чтобы кто–то один вел, через все поле лез, они играли командно и заслуженно победили. Мы точно не заслуживали победы.

Болельщикам нашим желаю всего самого хорошего в наступающем новом году, здоровья, счастья, семейного благополучия. А игра есть игра, надеюсь, так бездарно мы больше не будем играть в решающие моменты.